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НовостиОбщество24 марта 2023 6:14

Приставы добились моральной компенсации для сбитой на пешеходном переходе жительницы Хабаровска

Виновник заплатит 450 тысяч рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
Приставы добились моральной компенсации для сбитой на пешеходном переходе жительницы Хабаровска

Приставы добились моральной компенсации для сбитой на пешеходном переходе жительницы Хабаровска

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске благодаря судебным приставам жительнице города заплатят моральную компенсацию за ДТП. Женщину сбил на пешеходном переходе автомобиль.

Хабаровчанка обратилась с иском в Индустриальный районный суд. Она рассказала, что переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В какой-то момент ее сбил мужчина на автомобиле.

- Мужчину признали виновным, кроме этого, суд обязал водителя возместить моральный ущерб потерпевшей, получившей травмы, квалифицированные как причинение тяжкого вреда здоровью. Больше полугода женщина находилась на амбулаторном лечении, кроме физических испытывала и нравственные страдания, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Виновник ДТП должен был заплатить 450 тысяч рублей моральной компенсации. Исполнительный лист поступил приставам, те завели производство. Должника предупредили об этом и ответственности, которую он понесет, если не выполнит требования суда.

Во время работы пристав обратил взыскания на счета мужчины, а к долгу прибавил еще 31 тысячу рублей исполнительского сбора - за то, что тот вовремя не погасил долг. Только таким образом удалось взыскать всю сумму в пользу пострадавшей женщины.

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