Приставы добились моральной компенсации для сбитой на пешеходном переходе жительницы Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске благодаря судебным приставам жительнице города заплатят моральную компенсацию за ДТП. Женщину сбил на пешеходном переходе автомобиль.

Хабаровчанка обратилась с иском в Индустриальный районный суд. Она рассказала, что переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В какой-то момент ее сбил мужчина на автомобиле.

- Мужчину признали виновным, кроме этого, суд обязал водителя возместить моральный ущерб потерпевшей, получившей травмы, квалифицированные как причинение тяжкого вреда здоровью. Больше полугода женщина находилась на амбулаторном лечении, кроме физических испытывала и нравственные страдания, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Виновник ДТП должен был заплатить 450 тысяч рублей моральной компенсации. Исполнительный лист поступил приставам, те завели производство. Должника предупредили об этом и ответственности, которую он понесет, если не выполнит требования суда.

Во время работы пристав обратил взыскания на счета мужчины, а к долгу прибавил еще 31 тысячу рублей исполнительского сбора - за то, что тот вовремя не погасил долг. Только таким образом удалось взыскать всю сумму в пользу пострадавшей женщины.

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