Температура опустится до -23 в центральных районах Хабаровского края 25 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровске 25 марта не устанет удивлять жителей краевой столицы. Пришедшему в пятницу 10-градусному морозу на смену придут положительные температуры. Правда, пока только днем. В субботу будет 1-3 градуса выше ноля, при этом ночь все еще будет холодной - от -8 до -10 градусов. День пройдет без осадков, но с ветром, скорость которого будет достигать 7-12 метров в секунду.

В целом сильных порывов ветра не ожидается и на территории региона. Он будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Только по Охотскому побережью ветер усилится до 20 метров в секунду. В Хабаровском крае 25 марта не будет ни снега, ни дождя

Температура на юге региона ночью составит от -5 до -10, а днем от +1 до +6 градусов. В центре местами ночью столбик термометра покажет от -6 до -23, при этом с восходом солнца начнет быстро теплеть, и на градуснике в течение дня будет от -3 до +5. В северных районах температура ночью составит от -11 до -27, а днем от -12 до +2 градусов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.