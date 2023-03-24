Безработица снизилась в ЕАО Фото: правительство ЕАО

Специалисты регистрируют снижение безработицы в Еврейской автономной области. По словам Виктора Березовского, первого замначальника департамента по труду и занятости, благодаря принимаемым мерам этот показатель снизился на 0,7 пункта и к концу декабря составил 0,9 процента.

В прошлом году ситуация на рынке труда оставалась стабильной, а сам рынок специалистов характеризовался положительной динамикой.

- Такая же тенденция сохраняется и в 2023 году. По данным на 1 января, на учете в органах службы занятости населения ЕАО в поиске подходящей работы состояли 846 граждан. Это на 535 человек (56,4 процента) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - рассказал руководитель департамента.

Об этом в своем отчете сказал и премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, уровень безработицы снизился и по всей стране. В декабре эксперты зафиксировали исторический минимум - 3,7 процента. К январю показатель стал ниже еще на 0,1 процента. Это стало возможно благодаря мерам господдержки.

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