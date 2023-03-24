Проезд на трех автобусных маршрутах подорожает в Хабаровске в апреле Фото: Администрация Хабаровска

Два перевозчика объявили о повышении цен на проезд в автобусах Хабаровска. Тарифы на пассажироперевозки поднимут ООО «АТП Владивосток» и ООО «Автоэкспресс».

Уже с 13 апреля поднимется цена на проезд в автобусах №73 перевозчика «АТП Владивосток». Маршрут пролегает от «Театра драмы» до «Красной речки». После подорожания билет будет стоить 45 рублей.

С 15 апреля вырастет стоимость проезда в автобусах №№ 18 и 56. Первый следует от «Индустриального поселка» до «Аэропорта», а второй - от «Речного вокзала», делая круг через центр города, до «Автопарка». Новый тариф на проезд и провоз багажа также составит 45 рублей.

Напомним, ранее сразу четыре хабаровских перевозчика объявили о повышении цен на проезд по шести маршрутам с марта 2023 года.

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