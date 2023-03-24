Одного человека спасли пожарные в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели МЧС Хабаровска прошли пожарно-тактические учения в одном из медучреждений, где обычно находится много людей. Такие мероприятия специалисты проводят регулярно.

- В этот раз по легенде пожар случился в электрощитовой на втором этаже одного из хозяйственных корпусов на территории Краевого клинического центра онкологии, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Задымление было сильным, поэтому работать специалистам приходилось на ощупь. Таким образом они обследовали помещения одно за другим. В одном из них нашли пострадавшую. Девушка была без сознания - такая легенда учений. Пожарные надели на нее специальный капюшон, который подключен к дыхательному аппарату специалиста, вынесли на свежий воздух и передали медикам для приведения ее в сознание.

Очаг возгорания удалось найти быстро. Сначала пожарные доложили о его местонахождении, а потом ликвидировали.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.