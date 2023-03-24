Электричество отключат на час жители Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

Всероссийская акция «Час Земли» пройдет в Хабаровском крае. На 60 минут жители региона отключат электричество и электроприборы. Мероприятие проходит каждый год в последнюю субботу марта. Его цель - привлечь внимание к осознанному потреблению ресурсов планеты и ответственному отношению к природе. В акции принимают участие миллионы людей из 180 стран мира. Выключается подсветка мировых памятников, таких как Статуя Христа-Искупителя, Ворота Индии, пекинский центр «Феникс» и других.

В этот раз акция состоится 25 марта 2023 года с 20:30 до 21:30. Ее поддерживает федеральное министерство природы и крупные компании.

- В 20:30 в субботу в Хабаровске погаснет подсветка на зданиях правительства на площади Ленина, управления ДВЖД (по улице Муравьева-Амурского, 20), «Транснефти» (улица Запарина, 1), «Газпрома» (Брестская, 51, 49). Освещение дорог и светофоры выключать не станут, чтобы сохранить безопасность дорожного движения, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В акции могут принять участие и обычные жители региона. Для этого достаточно просто выключить свет и не использовать при необходимости электроприборы. «Час Земли» - это символическая акция бережного отношения к окружающей среде, своего рода общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата и ограниченных ресурсов.

Впервые акция прошла в России в 2009 году. Спустя два года в ней уже принимали участие 16-20 миллионов человек ежегодно. О мероприятии знают 46 процентов россиян, 53 процента регулярно в ней участвуют. В Хабаровском крае акции посвящали круглые столы, велопробеги, экоигры, флешмобы и другие мероприятия.

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