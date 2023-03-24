Первого клеща обнаружили на окраине Хабаровска Фото: минздрав Хабаровского края
В Хабаровском крае проснулись клещи. Первый случай активизации вредоносных насекомых зафиксировали на окраине краевой столицы. Клещ пытался укусить собаку.
- Жительница поселка имени Горького сняла кровососущего с шерсти своей собаки после прогулки. Клещ не успел присосаться, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Хозяйка Ланселота - так зовут почти пострадавшего пса - не сфотографировала первого в этом году клеща. Но специалисты отмечают, что повода не доверять ей нет. Екатерина - постоянная подписчица соцсетей министерства, занимается туризмом и часто посещает лес. О мерах безопасности во время прогулок женщина никогда не забывает.
Между тем губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона сделать прививку от клещевого энцефалита.
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