Еще одна бесплатная парковка появится в Хабаровске Фото: Единая Россия

В Хабаровске платную парковку сделают бесплатной. Речь идет о стоянке около стоматологической поликлиники на улице Большой в районе дома №6. Об этом Рамиза Гогуева, депутата городской думы, попросили жители Железнодорожного района.

Депутат вынес обращение на заседание комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию. Потом вопрос обсудили в гордуме. Депутаты его поддержали и направили на рассмотрение мэру.

- Учитывая плотность застройки, необходимость создания мест для парковки автомобилей является особо острым вопросом. Он включает в себя как имущественную безопасность, так и безопасность дорожного движения, - сказал Рамиз Гогуев.

Накануне в Хабаровске состоялось собрание, на котором обсудили промежуточные результаты. Уже расторгнут договор аренды на этот участок, в апреле пройдут слушания, на которых будут решать вопрос перепрофилирования земли в территорию общего пользования. Совсем немного осталось до момента, когда автомобилисты смогут оставлять машины на бесплатной стоянке.

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