Курсы психологов для работы с участниками СВО начались в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В краевой столице стартовали курсы психологов и психиатров по профилактике посттравматических стрессовых расстройств. В том числе работать планируется и с мобилизованными. Организовали курсы специалисты регионального минздрава и ДВГМУ.

- Недельный образовательный цикл объединил психологов, психотерапевтов, психиатров, врачей других специальностей со всего региона. Первый очный семинар прошел на базе краевой психиатрической больницы имени профессора И. Б. Галанта, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Специалисты рассказали, что стрессовое расстройство обычно возникает как реакция на значимые для человека и травмирующие психику события. Особое значение имеет тот факт, если события возникают неожиданно.

Первыми симптомами являются: слабость, утомляемость, плохой сон, раздражительность, тревожность. Половина случаев заканчивается сама собой, люди вылечиваются через нескольких недель или месяцев, но некоторым пациентам нужна помощь специалистов. Важно, чтобы человек признавал пережитый опыт.

На первые курсы записались 20 врачей из разных уголков региона. После окончания обучения они повысят свои навыки и смогут более эффективно помогать пациентам.

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