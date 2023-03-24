Еще одну партию зараженной древесины нашли в Хабаровском крае Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Хабаровском крае обнаружили очередную партию зараженной древесины. Объем материалов составил 90 кубических метров. Дерево планировалось отправить в Китай.

- Лабораторная экспертиза показала, что личинки относятся к роду черных усачей, а точнее являются личинками большого черного елового усача, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Личинки усача способны выживать даже при самых экстремальных условиях. При неблагоприятных условиях они впадают в анабиоз, а потом просыпаются и начинают развиваться. Найденные в древесине личинки были жизнеспособны.

Это не первый подобный случай. Не так давно вредителя нашли в другой партии материала, который планировали направить в КНР.

Ранее в Хабаровске поймали первого в этом сезоне клеща. Насекомое чуть не присосалось к собаке.

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