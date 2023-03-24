Штраф за незаконную рыбалку заплатил житель Хабаровского края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Николаевского района отправился на рыбалку, а вернулся домой фигурантом уголовного дела. Хобби с удочкой оказалось незаконным. В итоге с него взыскали больше 200 тысяч рублей штрафа.

Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Штраф составил 212 700 рублей.

Дело передали приставам. Сотрудник службы рассказал мужчине об этом и о последствиях, если он не оплатит штраф. Но его это не напугало.

- Он не спешил расплатиться за неудачную рыбалку. В результате сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, а также вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Мужчина планировал продать авто и попросил приставов снять ограничения. Ему объяснили, что, пока он не оплатит штраф, этого никто не сделает. Тогда горе-рыбак быстро нашел деньги и погасил долг и 14 тысяч исполнительского сбора.

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