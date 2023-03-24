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НовостиОбщество24 марта 2023 9:56

Штраф за незаконную рыбалку заплатил житель Хабаровского края

Он лишился больше 200 тысяч рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
Штраф за незаконную рыбалку заплатил житель Хабаровского края

Штраф за незаконную рыбалку заплатил житель Хабаровского края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Николаевского района отправился на рыбалку, а вернулся домой фигурантом уголовного дела. Хобби с удочкой оказалось незаконным. В итоге с него взыскали больше 200 тысяч рублей штрафа.

Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Штраф составил 212 700 рублей.

Дело передали приставам. Сотрудник службы рассказал мужчине об этом и о последствиях, если он не оплатит штраф. Но его это не напугало.

- Он не спешил расплатиться за неудачную рыбалку. В результате сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, а также вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Мужчина планировал продать авто и попросил приставов снять ограничения. Ему объяснили, что, пока он не оплатит штраф, этого никто не сделает. Тогда горе-рыбак быстро нашел деньги и погасил долг и 14 тысяч исполнительского сбора.

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