Работу и учебу совмещают студенты Хабаровского края

На благо Родины работают студенты Хабаровского края. Ребята успевают и трудиться, и учиться. Таким примером стал Георгий Заев. Парень получает диплом в ТОГУ по специальности "Оборудование нефтегазовой переработки» и параллельно работает оператором станков ЧПУ III разряда.

- В мои обязанности входит контроль режущего инструмента, простейшее написание программ со стойки и, соответственно, контроль деталей, которые выходят с нашего производства. Персонал помогал разбираться со станками. Меня обучали работе со стойкой, с режущим инструментом, в том числе с хонинговальным станком. Это достаточно сложная работа, которая требует немало знаний и опыта, - рассказывает Георгий.

Парень признался: такая работа ему нравится с детства. Он и дальше планирует работать в этой сфере, хочет стать инженером-технологом. А для этого нужно научиться писать более сложные программы, чтобы задействовать все возможности станка.

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