С мобилизованными в зоне СВО пообщался губернатор Магаданской области Фото: Сергей Носов

Сергей Носов, губернатор Магаданской области, побывал в зоне проведения спецоперации. Там он пообщался с мобилизованными. Глава региона отметил, что у солдат хорошее настроение, они полностью настроены на победу.

- Порадовала обратная связь о той помощи, которую все мы, колымчане, оказываем фронту. Наши посылки, техника, снаряжение, письма из дома - все ценно и нужно, - сказал губернатор.

И на этот раз он приехал не с пустыми руками. Бойцам от области передали несколько УАЗов и квадроцикл, которые помогут им быть более мобильными при выполнении задач. Также солдатам привезли дронобойки.

Военные смогли задать интересующие вопросы. Большинство из них мечтает об отпусках, которые должны скоро состоятся. Губернатор пообещал заниматься этим вопросом с военкоматом и командованием Восточного военного округа.

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