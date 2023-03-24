Моральную компенсацию ребенку за ДТП взыскали в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

В Еврейской автономной области суд получил иск от прокуратуры о взыскании моральной компенсации в пользу несовершеннолетнего ребенка. Он пострадал в аварии, которая произошла 22 мая прошлого года на трассе «Чита-Хабаровск». В целом, о помощи прокуратуру попросили трое родителей, чьи дети пострадали в этом ДТП.

В тот день, около 17:30 на 2050 километре столкнулся школьный автобус и легковушка. Дети ехали из Хабаровска в Биробиджан.

- Водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом, перевозившим группу школьников из областного центра, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Дети и водитель получили травмы – гематомы, ссадины, ушибы. К счастью, серьезного вреда здоровью они не получили.

В отношении виновника составили несколько протоколов. В итоге его лишили прав на полтора года. Прокурор же направил в суд три иска о взыскании в пользу пострадавших детей моральной компенсации. Два из них суд рассмотрел в пользу несовершеннолетних. Накануне было рассмотрено и последнее заявление, также в пользу ребенка.

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