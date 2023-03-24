Аварийное жилье расселяют в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске продолжают расселять ветхое жилье. При этом у его жителей есть выбор: получить новую квартиру или денежную компенсацию. Площадь новых «квадратов» должна быть равнозначна старым. А выплата составит 73-78 тысяч рублей за квадратный метр.

Всего в городе расселят 86 домов, которые признали аварийными до 2017 года. С 2021-го сюда включили еще бараки на проспекте 60-летия Октября. К слову, их уже постепенно сносят – на днях техника разрушила шестое по счету здание. А чтобы ускорить работу по программе, мэрия привлекает инвесторов.

- Администрация уже более 15 лет привлекает инвесторов для этих целей. С 2007 по 2022 год застройщики без бюджетных средств расселили 67 домов с большим процентом износа - это 496 квартир, - рассказали в департаменте архитектуры, строительства и землепользования Хабаровска.

На месте снесенных застройщики уже возвели 54 новых дома. Идет работа над еще 13 зданиями. В их числе - застройка микрорайона «Строитель», дом №5 по переулку Байкальскому, ЖК «Восточный», «Петроглиф-Парк» и «Нордик», ТЦ «Счастье» и ТРЦ «Стрелка», два дома на Яшина и в Батарейном переулке.

Застройщик «Талан» расселит 29 домов в Гупровском городке. Ему придется полностью модернизировать все сети, отвечающие за тепло, воду, электроэнергию.

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