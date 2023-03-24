За звание лучшего учителя борются 90 педагогов Хабаровского края Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Хабаровском крае стартовал региональный этап конкурса «Учитель года». За звание лучшего борются 90 педагогов из 16 районов. Лучший из лучших получит главный приз – хрустального пеликана.

– В рамках Года педагога и наставника в крае проходят мероприятия, направленные на повышение престижа профессии учителя и поддержку педагогов. Каждый из них может поучаствовать в конкурсах, конференциях и форумах, поделиться методиками и идеями, изучить достижения коллег. «Учитель года – 2023» - одно из важных, ярких и ожидаемых событий, – сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки края.

Состязание проходит в шести номинациях. За «Лучшего учителя года» сражаются 29 человек, за «Лучшего воспитателя года» - 25.

На заочном туре участники показывают свои медиавизитки и собственные сайты. Первый тур продлится до 30 марта, потом состоится очный тур. Полуфинал стартует 11 апреля. Он пройдет в виде открытых уроков, блиц-интервью и практикумов.

В финал в каждой номинации выйдут по три человека. Они проведут классные часы и мастер-классы, в которых покажут свое мастерство и опыт, решат педагогические кейсы. В последнем испытании они обсудят с министром образования задачи современного образования и поделятся идеями по его развитию.

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