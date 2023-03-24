Две новые золотодобывающие фабрики появятся в 2023 году в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Павел Береговой, руководитель Центра управления регионом, провел прямой эфир с Олегом Косолаповым, министром природных ресурсов Магаданской области. На нем обсудили, в том числе, и добычу полезных ископаемых.

Разговор начался с изменения климата. Аналитики заявляют, что последние 10 лет многолетняя мерзлота в регионе тает быстрее, чем когда-либо. Причиной может стать, в том числе, и добыча полезных ископаемых.

- В Магаданской области, в отличие от других горнодобывающих регионов, глубина отработки месторождений небольшая – примерно 40-50 метров. Она недостаточна для того, чтобы «растеплять» грунт. Кроме того, каждое горнодобывающее предприятие проводит рекультивацию – отработанный материал накрывает предыдущую выработку и не дает проводиться процессу отепления, – сказал Олег Косолапов.

Также один из жителей региона обеспокоился тем, что в регионе показатель добычи драгоценного металла стал ниже. Олег Косолапов отметил, что в этом году планируется добыть 56 тонн золота – это на четыре тонны больше, чем в прошлом году. Кроме того, в области хотят открыть еще две фабрики по добыче золота. Они появятся в Тенькинском округе: вторую очередь ГОКа «Павлик» и на месторождении «Тэутэджак».

Обсудили и разработку медных месторождений в Ольском округе. Потенциал этой территории – примерно 20 тонн меди. Только вот выйти на стабильную ее добычу регион сможет примерно через пять лет. По словам главы минприроды, на Колыме в золотодобывающей отрасли работает 13-15 тысяч человек. И они вкладывают в государственную казну столько же, сколько 900 сотрудников одного предприятия, добывающего медь.

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