Росприроднадзор продлит мораторий на проверки бизнеса в Хабаровском крае на 2023 год

Снижение давления со стороны ведомства отметили предприниматели Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Росприроднадзор стал наказывать предприятия только в самых серьезных случаях. Снижение давления со стороны ведомства отметили предприниматели Хабаровского края. По такой же схеме заработали МЧС, Росздравнадзор, Росалкогольрегулирование и другие органы. Теперь огни чаще всего выносят бизнесу предупреждения.

Частота проверок Росприроднадзора зависит от степени негативного воздействия на окружающую среду. Если на предприятии есть объекты чрезвычайно высокой категории риска, ведомство приходит ежегодно. Компании, где эксплуатируются объекты низкой категории риска, да еще и нет нарушений природоохранного законодательства, планово не проверяются. Списки требований и прочие документы можно найти на сайте Росприроднадзора.

- На 2023 год продлен мораторий на проверки. Плановые проверки будут проводиться только в отношении определенных объектов контроля: отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений II класса опасности. Остальному бизнесу будет по-прежнему проще вести свою деятельность, - сказал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

В прошлом году в регионе Росприроднадзор провел две плановых проверки. В 2021-м таких было 32. План на 2023 год не утвержден, работа будет строиться, исходя из запросов людей и по согласованию с прокуратурой.

По вопросам надзора в сфере природопользования можно обращаться по телефону Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора: (4212) 30-22-81.

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