В аэропорту поселка Охотск к 2026 году реконструируют взлетно-посадочную полосу

Сейчас ВПП металлическая и не отвечает современным требованиям. Фото: t.me/Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

На севере Хабаровского края продолжается модернизация аэропорта. В воздушной гавани Охотска идут работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

Решение о реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Охотска было принято в 2021 году, работы начались в 2022-м. Сейчас ВПП металлическая и не отвечает современным требованиям. А сообщение с поселком происходит по воздуху. Поэтому взлетно-посадочная полоса здесь - важный объект для жизнеобеспечения всего северного Охотского района.

- В течение трех лет все взлетные полосы будут модернизированы. Охотск станет доступнее и будет готов принимать более вместительные типы воздушных судов. Сегодня общая строительная готовность объекта – 12 процентов, - написал глава региона.

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