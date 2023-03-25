В ЕАО виновник жесткого ДТП со школьным автобусом заплатит компенсацию пострадавшим детям

Дети ехали из Хабаровска в Биробиджан, внезапно на «встречку» вылетела машина Фото: Прокуратура ЕАО

В ЕАО как минимум трое пострадавших в ДТП детей получат компенсации от виновника. Авария случилась 22 мая 2022 года на 2050 километре трассы «Амур». В автобус со школьниками врезался пьяный водитель «легковушки».

Дети ехали из Хабаровска в Биробиджан, внезапно на «встречку» вылетела машина. Аварии избежать не удалось, зато обошлось без жертв. Школьники и водитель автобуса отделались гематомами, ушибами и ссадинами.

Виновника ДТП суд лишил водительских прав на 18 месяцев. Родители пострадавших школьников потребовали от водителя компенсации. Для этого они обратились в прокуратуру. Ведомство направило в суд три иска о взыскании морального вреда.

- В настоящее время два исковых заявления прокурора судом рассмотрены, решения приняты в пользу пострадавших несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО. - Накануне судом рассмотрено третье исковое заявление прокурора. Требования удовлетворены.

Судебное решение не вступило в законную силу.

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