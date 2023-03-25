До конца года во всем крае федеральная сеть запустит 90 своих торговых точек Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске открылись первые магазины сети «Пятерочка» 24 марта, что вызвало ажиотаж. До конца года во всем крае федеральная сеть запустит 90 своих торговых точек. Также заработает логистический центр, откуда товары будут распределяться по всему Дальнему Востоку. Об этом сообщает пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ритейлер создаст в регионе около 2000 новых рабочих мест до 2025 года. Ожидаемые налоговые поступления в бюджет края - 80 миллионов рублей. Власти региона планируют подписать с федеральной сетью соглашение о продвижении продуктов местных производителей.

Первые четыре магазина «Пятерочки» открылись в Хабаровске, во втором полугодии - появятся в Комсомольске. В 2024 году торговые точки сети примут первых посетителей в небольших поселках региона. Сейчас на полках «Пятерочек» есть товары 176 дальневосточных поставщиков и производителей. Местную продукцию можно найти по стопперам «Выбирай Хабаровское».

– Проект «Агроконтракт» позволяет небольшим сельхозпроизводителям поставлять товары в нашу сеть. Надеюсь, что мы сможем реализовать его в том числе и в Хабаровском крае. Это позволит местным фермерам продавать свою продукцию через наши магазины, – сообщил Владислав Курбатов, генеральный директор федеральной торговой сети «Пятерочка».

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