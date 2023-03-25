В пяти муниципалитетах Хабаровского края начал действовать особый противопожарный режим

На юге Хабаровского края практически растаял снег, освободив жухлую траву
Фото: Борис КОКУРИН
На юге Хабаровского края практически растаял снег, освободив жухлую траву. А это верный признак скорых палов и ландшафтных пожаров. К тому же скоро дачники поедут готовить свои наделы к сезону, отжигая все ненужное. Да и температуры воздуха становятся все выше. Из-за этого в пяти муниципальных образованиях Хабаровского края установлен особый противопожарный режим.
- На территории Бикинского, Вяземского, Хабаровского районов, района имени Лазо и города Хабаровск в превентивных целях введен особый противопожарный режим. Запрещено: разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Инспекторы усилят профилактическую работу с населением. Они напоминают: обязанность каждого собственника участка очистить его от сухой травы и мусора без использования открытого огня, горючих материалов. Также людям необходимо подготовить первичные средства пожаротушения и емкости с водой.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru