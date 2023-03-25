184 современных евроконтейнера большего объема появились в Хабаровске

На установку новых накопителей мэрии было выделено 30 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Евроконтейнеры в Хабаровске - одна из задач «мусорной реформы» нацпроекта Экология. На установку новых накопителей мэрии было выделено 30 миллионов рублей из бюджета края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Объем новых накопителей 1,1 кубический метр. Контейнеры закрываются крышкой, которая защищает мусор от осадков и собак. Чтобы выбросить отходы, нужно нажать ногой на рычаг. Машины для евроконтейнеров имеют заднюю загрузку. Поэтому крупные отходы не будут копиться. По санитарным нормам, вывозить их нужно раз в семь-десять дней, в зависимости от сезона.

На контейнерную площадку по улице Аксенова, 47 жаловались местные жители. Стандартных металлических баков объемом 0,75 «кубов» не хватало. Из-за этого мусор скапливался на земле. Проблему решили установкой евроконтейнеров.

- Санитарные нормы запрещают складирование отходов вне баков. Поэтому на каждой контейнерной площадке должно быть достаточное количество накопителей. Сейчас мы перестраиваем маршруты с учетом вывоза отходов транспортом с задней загрузкой и держим этот вопрос на контроле, - сказал Виталий Тимченко, и.о. начальника управления транспортного контроля регионального оператора по обращению с ТКО.

На площадке на Сурикова, 6 установлен всего один бак на три дома. Мусора добавляли владельцы окрестных гаражей. Даже при ежедневном вывозе отходов площадка переполнялась. Проблему решили установкой еще двух металлических баков. Евроконтейнеры здесь установить не получится - нет места для машины с задней загрузкой.

Евроконтейнеры устанавливают в Центральном, Кировском и Индустриальном районах Хабаровска. Более половины баков ставят в частном секторе. Здесь проблема с местами для мусора стоит острее, чем в многоквартирных домах.

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