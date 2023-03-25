15-летняя парашютистку из Комсомольска снесло ветром во время прыжка

15-летнюю спортсменку, предварительно, снесло ветром во время прыжка. Тематическое фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Победа случилось ЧП во время тренировки парашютистов 25 марта. 15-летнюю спортсменку, предварительно, снесло ветром во время прыжка. Школьница сумела выровняться и успешно приземлилась.

- Она не пострадала. Пока обращений в больницы от нее не зарегистрировано, - сказал источник в системе здравоохранения региона.

По предварительным данным, во время прыжка переменился ветер. По данным Amur Mash, школьница приземлилась в огороде. Купол спортсменки отнесло на провода, что вызвало отключение света в поселке.

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