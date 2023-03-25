В Хабаровском крае идет подготовка к летней оздоровительной кампании

Этим летом в наших лагерях смогут отдохнуть свыше 72 тысяч школьников Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании. В некоторых детских лагерях появятся дополнительные места благодаря быстровозводимым корпусам. Об это сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

Четыре быстровозводимых корпуса появятся в «Созвездии» в дружине имени Бонивура (район имени Лазо) и в центре для активной молодежи «Шарголь» (Комсомольский район). На эти цели регион получил 78 миллионов рублей. Корпус для «Шарголя» готов и отправлен.

Корпуса создает Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения. Усановка конструкций позволит создать свыше 200 дополнительных мест для детского отдыха.

- Этим летом в наших лагерях смогут отдохнуть свыше 72 тысяч школьников. Свои двери откроют около 400 организаций, - добавил глава края.

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