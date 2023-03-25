Погода 26 марта в Хабаровске будет немного теплее, чем днем ранее Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода 26 марта в Хабаровске будет немного теплее, чем днем ранее. Существенных осадков не ожидается, ветер юго – западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет около -5-7 градусов, днем воздух прогреется до +3+5 градусов.

На юге края также без существенных осадков. Температура ночью -3-8 градусов, днем - от +4 до +9 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Без осадков и в центральных районах. Температура ночью будет около -5-18 градусов, днем столбики термометров покажут 0+9 градусов. Ветер южных направлений 4-9 метров в секунду.

В северных районах осадков не ожидается. Температура ночью от -8 до -20 градусов, днем воздух погреется до -4+5 градусов. Ветер западных направлений 4-12 метров в секунду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.