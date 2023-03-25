Студентов из Магадана обвинили в создании ОПГ по продаже наркотиков

18 января магаданцев задержали, все наркотики изъяты из оборота Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Магадане трое молодых людей попались на продаже наркотиков в январе 2023 года. Они устроились фасовщиками-закладчиками наркотиков. Неустановленный дилер дал им координаты тайника, где хранилась значительная партия вещества.

Молодые люди (всем от 17 до 21 года) очень хотели быстро заработать деньги. Поэтому примчались к закладке и достали 6,6 грамма наркотиков. В квартире на Флотской,7 магаданцы расфасовали вещество в 12 свертков и два пакета.

Часть товара закладчики раскидали по тайникам, чтобы после отправлять координаты клиентам. Но 18 января магаданцев задержали, все наркотики изъяты из оборота. Уголовное дело заведено по статье «Покушения на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Максимальное наказание - до 11 лет колонии.

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