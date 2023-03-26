Водитель «УАЗа» пострадал после столкновения с «Инфинити» в Магаданской области

Пострадавший доставлен в больницу. Фото: https://t.me/gibdd_49

Авария произошла 25 марта в городе Сусуман по улице Билибина. Участниками происшествия стали автомобиль «Инфинити FX37» и автомобиль «УАЗ 3909».

Как удалось установить сотрудникам ДПС, 54-летний водитель «УАЗа» двигался в соответствии со всеми правилами, в то время, как на встречную полосу выехал 25-летний мужчина на «Инфинити», что и стало причиной столкновения транспортных средств.

Владелец иномарки отделался легко, а водителя «УАЗа» в результате столкновения пришлось доставить в медицинское учреждение с травмами и ушибами.

- По факту дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в управлении ГИБДД по Магаданской области.

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