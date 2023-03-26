Патриотический конкурс поэтов «Живое слово» прошел в Хабаровске

Конкурс проходит в Центре патриотического воспитания в пятый раз Фото: Администрация Хабаровска

Среди участников были обучающиеся образовательных организаций среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, представители военно-патриотических объединений и подростково-молодежных клубов Хабаровска.

Центра патриотического воспитания принимает поэтический конкурс «Живое слово» уже в пятый раз.

- Главная цель – привлечь внимание молодежи к творчеству, к отечественной литературе и поэзии. Патриотическое воспитание – это комплекс мер, поэтому наша задача научить ребят не просто разбирать автоматы, а с помощью творческих конкурсов и социально значимых акций прививать любовь к своей Родине, - отметил Дмитрий Кабузенко, директор МАУ «Центр патриотического воспитания».

Поэты состязались в нескольких номинациях: «Авторское слово», «Художественное слово» и «Музыкально-поэтическая композиция». Свое творчество также было необходимо презентовать только в рамках определенных тем, предложенных организаторами: «Город, в котором я живу», «Мы о России будем говорить» и «Остался след военных лет».

Члены жюри оценивали оригинальность выступления, артистизм, выразительность, актуальность и репертуар. Имена победителей станут известны 30 марта.

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