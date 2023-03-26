Новый природоохранный прокурор назначен на должность в Хабаровске

До 2023 года Елена Валерьевна была природоохранным прокурором в Чите. Фото: телеграм-канал Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

По приказу Генерального прокурора России, новым межрайонным природоохранным прокурором в Хабаровский край назначена Елена Александрова – старший советник юстиции.

Последним местом работы Елены Александровой была Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, где Елена замещала должность Читинского межрайонного природоохранного прокурора с 2019 года.

Ранее Елена Валерьевна уже проходила службу в прокуратуре Хабаровского края на различных должностях. За многолетний труд награждена знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

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