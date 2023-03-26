Никаких больше снежинок: новая неделя начнется в Хабаровске без осадков

Последний снег продолжит таять Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Март несколько раз удивлял жителей Хабаровского края обильными снегопадами, а на некоторых территориях снег еще объединялся с дождем. Но последняя неделя марта начнется без неожиданных сюрпризов.

В Хабаровске не ожидается никаких осадков. Ночью температура опустится до -3 градусов, а днем будут вполне комфортные +8 градусов. Скорость ветра юго-западных направлений может достигать 12 метров в секунду.

В южных районах земля также будет просто прогреваться без вмешательства осадков. Минимальная температура ночью составит -8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +10 градусов. Ветер западных направлений до девяти метров в секунду.

Сложно будет заметить осадки и на территории центральных районов. Однако ночь выдастся холоднее, чем в столице края – температура опустится до -18 градусов, а днем можно ожидать +8 градусов. Порывы ветра западных направлений будут разгоняться со скоростью до 12 метров в секунду.

В северные районы, как следует из названия, тепло будет подходить дольше всех. Ночью все еще можно застать неприятные -20 градусов, но днем уже потеплеет до +5 градусов. Ветер западный до 10 метров в секунду.