В Магадане пожарные спасли горящий гараж

Причина возгорания в аварийной работе электрооборудования Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Два отделения пожарно-спасательной части выехали на переулок Марчеканский в Магадане и по прибытии обнаружили горящий гараж. Всего в ликвидации пожара были задействованы 12 человек и две единицы техники.

Звеном газодымозащитной службы удалось эвакуировать и не допустить возгорания двух транспортных средств. Однако ущерб от огня нанесен напольному покрытию и стене помещения. Возгорание было быстро локализовано, поэтому площадь пожара ограничилась тремя квадратными метрами.

Причиной пожара после проверки сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы называется аварийный режим работы электрооборудования.

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