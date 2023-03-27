Школьная эстафета «Вместе с Росгвардией» состоялась в Хабаровске Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

27 марта вся Россия празднует День войск национальной гвардии. В честь праздника для школьников организовали уже ставшую традиционной эстафету «Вместе с Росгвардией». В ней приняли участие ребята из подшефных классов школ №66 и №87, села Мирное, из военно-патриотических клубов «Сатурн» и «Отвага».

Участники объединились в команды и вместе преодолевали испытания: искали выход из лабиринта, строили пирамиду из покрышек, заряжали пистолет Макарова и автомат Калашникова, стреляли по целям из пневматики, соревновались в сборке и разборке оружия. В финале школьники оказывали первую помощь товарищам и эвакуировали их на носилках к финишу.

- В результате напряженной борьбы победу одержали ученики пятого класса школы села Мирное. В торжественной обстановке победителям и призерам эстафеты вручили дипломы, памятные медали и сувениры, - рассказали УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Детей покормили солдатским обедом, а в конце мероприятия школьников отвели в комнату боевой славы управления и рассказали им историю становления подразделений Росгвардии в регионе.

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