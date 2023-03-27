Ремонт скверов обойдется Хабаровску на шесть миллионов рублей дешевле Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялся конкурс среди подрядчиков на ремонт скверов в 2023 году. Его итоги подвели во время аппаратного совещания 27 марта в мэрии краевой столицы. По результатам процедуры в городском бюджете удалось сохранить шесть миллионов рублей. В администрации пока не называют, куда будут направлены эти средства.

Также во время совещания участники обсудили грядущие аукционы, ближайшие из которых проведут в апреле. Еще одной темой стало строительство детсада на Запарина. Сейчас работы проходят в соответствии с намеченным графиком.

В отчете спикеров было также сказано, что в Хабаровске за неделю ввели в эксплуатацию 63,5 квадратного метра жилья. При этом 23 марта в краевой столице снесли шестой по счету барак на проспекте 60-летия Октября. В городе продолжается реализация программы по расселению аварийного жилья.

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