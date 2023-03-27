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НовостиОбщество26 марта 2023 23:21

Ремонт скверов обойдется Хабаровску на шесть миллионов рублей дешевле

Эту сумму удалось сэкономить по результатам конкурса
Александра ЯВИЩЕНКО
Ремонт скверов обойдется Хабаровску на шесть миллионов рублей дешевле

Ремонт скверов обойдется Хабаровску на шесть миллионов рублей дешевле

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялся конкурс среди подрядчиков на ремонт скверов в 2023 году. Его итоги подвели во время аппаратного совещания 27 марта в мэрии краевой столицы. По результатам процедуры в городском бюджете удалось сохранить шесть миллионов рублей. В администрации пока не называют, куда будут направлены эти средства.

Также во время совещания участники обсудили грядущие аукционы, ближайшие из которых проведут в апреле. Еще одной темой стало строительство детсада на Запарина. Сейчас работы проходят в соответствии с намеченным графиком.

В отчете спикеров было также сказано, что в Хабаровске за неделю ввели в эксплуатацию 63,5 квадратного метра жилья. При этом 23 марта в краевой столице снесли шестой по счету барак на проспекте 60-летия Октября. В городе продолжается реализация программы по расселению аварийного жилья.

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