Сергей Кравчук поручил службам города навести порядок на улицах Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

27 марта в администрации Хабаровска прошло аппаратное совещание, одной из тем которого стала уборка города от мусора. Мэр краевой столицы Сергей Кравчук поручил ответственным службам взяться за дело.

- Начинаем убирать территорию. Нужно навести порядок, чтобы город выглядел ухоженным, - сказал Сергей Кравчук.

По словам градоначальника, с 1 апреля в Хабаровске начнутся масштабные субботники. Активная уборка территорий продлится два месяца. За это время в городе высадят больше 750 деревьев. Особое внимание будет уделено озеленению парков и скверов.

Также глава города поручил подготовить технику к мойке остановок, приступить к очистке леерного ограждения светофоров.

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