Сергей Кравчук поручил службам города навести порядок на улицах Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
27 марта в администрации Хабаровска прошло аппаратное совещание, одной из тем которого стала уборка города от мусора. Мэр краевой столицы Сергей Кравчук поручил ответственным службам взяться за дело.
- Начинаем убирать территорию. Нужно навести порядок, чтобы город выглядел ухоженным, - сказал Сергей Кравчук.
По словам градоначальника, с 1 апреля в Хабаровске начнутся масштабные субботники. Активная уборка территорий продлится два месяца. За это время в городе высадят больше 750 деревьев. Особое внимание будет уделено озеленению парков и скверов.
Также глава города поручил подготовить технику к мойке остановок, приступить к очистке леерного ограждения светофоров.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru