Бесплатный шопинг: мужчина месяц выносил технику из магазинов Комсомольска

Мужчину осудят за серию краж в Комсомольске-на-Амуре Фото: Олег УКЛАДОВ

Осенью 2022 года представители магазинов техники и электроники Города юности с интервалом в несколько дней заявили о кражах из торговых точек. Они рассказали правоохранителям, что неизвестный мужчина регулярно наведывался в магазины и тайно выносил мелкую электронику в рюкзаке. Общий ущерб был оценен в 40 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. У комсомольчанина раньше уже были проблемы с законом из-за краж. На него завели уголовное дело и с обвинительным заключением передали материалы в суд.

- Установлено, что добычей мужчины стали триммеры, электробритвы, машинка для стрижки, портативные аккумуляторы, ирригаторы и фены. Имущество обвиняемый прятал в рюкзак и покидал магазины. За каждую проданную вещь он получал от одной до двух тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

С мужчины взяли подписку о невыезде до оглашения приговора. Его могут лишить свободы на срок до двух лет.

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