Скрывался почти месяц: беглец, которого объявили в федеральный розыск, пойман в Хабаровске

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Мужчина обокрал знакомую, но когда шли слушания суда по его делу, он скрылся. После этого его объявили в федеральный розыск. Уже скоро нарушителя задержали и водворили в СИЗО.

27-летний житель Первого микрорайона Хабаровска еще в мае 2022 года отдыхал в гостях у знакомой. Они находились в квартире на Дикопольцева, когда мужчина украл у нее телефон и сбежал. Позже через мобильный банкинг он перевел себе со счета женщины четыре тысячи рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Когда проходил суд, он скрылся от правоохранителей.

- Мужчина в начале марта 2023 года был объявлен в федеральный розыск. Ему избрали меру пресечения - заключение под стражу, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиции удалось найти беглеца на территории Хабаровска. Его отправили в СИЗО до оглашения приговора.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.