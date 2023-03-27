Центр спортивно-военной подготовки появится в Хабаровске

Центры появятся только в двух городах ДФО. Фото: Хабаровская городская Дума

Депутаты Хабаровской городской думы встретились с мэром краевой столицы Сергеем Кравчуком, чтобы задать главе актуальные вопросы, касающиеся исполнения послания президента России Федеральному Собранию.

Послание, призванное консолидировать общество, охватило множество тем, в числе которых большое внимание было отведено важности развития муниципальных образований. Поэтому встреча была посвящена выработке стратегии дальнейшего развития Хабаровска, исходя из актуальных проблем.

Председатель городской думы Андрей Белоглазов также заострил внимание на таком важном направлении, как воспитание подрастающего поколения.

- С учетом сегодняшних реалий и угроз, возникающих перед страной, необходимо, чтобы каждый житель нашей страны и города Хабаровска умел защитить себя и при необходимости мог защитить страну. Поэтому на муниципальном уровне мы должны создавать условия для занятий спортом, ведь мы уже сейчас должны думать о том, каким будет будущее нашей страны, - подчеркнул Андрей Белоглазов.

Так, председатель сообщил, что по поручению президента России, а также по инициативе Сергея Кириенко и Юрия Трутнева, на территории ДФО в двух городах - Улан-Удэ и Хабаровске - принято решение о создании центров военно-спортивной подготовки.

Что касается дальнейшего развития города, депутаты интересовались у мэра планами по улучшению состояния техники для оперативного реагирования в период циклонов, появлению школ и детских садов на новых жилых территориях города, застройке Гупровского городка и ремонту дорог.