Сергей Кравчук решил повторно баллотироваться на пост мэра Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук во время встречи с губернатором края Михаилом Дегтяревым рассказал, что планирует снова выдвигать свою кандидатуру на выборах градоначальника, которые состоятся 10 сентября 2023 года. В этот день жители города проголосуют за нового главу, который займет пост на ближайшие пять лет.

Михаил Дегтярев призвал организовать честные и открытые выборы мэра. Это же касается и праймериз - выборов единого кандидата от «Единой России», где состоит Сергей Кравчук.

- Важно, чтобы люди смогли выразить свою позицию. Поэтому хочу вас как мэра сориентировать: избирательная кампания должна пройти законно, прозрачно и конкурентно, - сказал глава Хабаровского края.

Напомним, Хабаровск - один из немногих городов России, где все еще проводятся прямые выборы мэров.

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