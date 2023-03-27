Четыре новых участника праймериз «Единой России» зарегистрированы в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы мэра Хабаровска состоятся 10 сентября 2023 года. Несмотря на то, что до дня голосования чуть меньше полугода, подготовка к этому событию идет полным ходом. На днях в «Единой России» назвали имена четырех кандидатов, которые будут участвовать в праймериз по выборам мэра. Это Михаил Панков, Дмитрий Гусев, Денис Титяев и Павел Худяков.

Михаил Панков родился в Хабаровске в 1961 году. Имеет два образования - «Инженер-механик» и «Юрист».

Михаил Панков Фото: региональный исполком партии «Единая Россия»

Дмитрий Гусев родился в 1989 году в Ванино. Имеет специальность «Производственный и финансовый менеджмент». Сейчас работает главным инженером в организации, которая занимается транспортной обработкой грузов.

Дмитрий Гусев Фото: региональный исполком партии «Единая Россия»

Денис Титяев родился в Хабаровске в 1975 году. Окончил государственную академию экономики и права и сейчас работает в городской администрации.

Денис Титяев Фото: региональный исполком партии «Единая Россия»

Павел Худяков родился в 1978 году в Хабаровске. Окончил Приамурский институт агроэкономики и бизнеса и Дальневосточный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Павел Худяков Фото: региональный исполком партии «Единая Россия»

Другие кандидаты на участие в предварительном голосовании смогут выдвинуть свои кандидатуры до 27 апреля.

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