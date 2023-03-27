Грузооборот вырос в два раза в пункте Покровка в Хабаровском крае

Грузооборот вырос в два раза на пункте Покровка в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в пункте пропуска Покровка в два раза вырос грузооборот, сообщили в региональном правительстве. Показатель стал выше по сравнению с летними месяцами прошлого года.

Впервые зимой после долгого пандемийного перерыва здесь снова начала работу понтонная переправа. За время, что она открыта, через пункт перевезли больше четырех тысяч тонн грузов. Сам погранпереход заработал по поручению губернатора в июле прошлого года.

В период летней навигации автомобили передвигались через пункт на речных паромах. В январе здесь оборудовали наплавной мост. Его обслуживало местное предприятие. Хабаровскому минтрансу и китайской стороне работа переправы понравилась.

- По сравнению с летом количество перевозимых грузов увеличилось в два раза, что говорит о растущей востребованности пограничного пункта пропуска. В настоящее время при правильном оформлении документов со стороны грузоотправителей процедура оформления занимает около 20 минут. Предпринимателям доступно предварительное электронное декларирование, - рассказали в краевом минтрансе.

С 11 января по 25 марта через пункт перевезли 4031 тонну грузов, экспорт достиг почти 1,5 тонны. В Китай отправились 223 большегруза, а в Россию приехали 224 автомобиля.

Правительство планирует привлечь как можно больше грузоотправителей и грузополучателей. А пока проезд по наплавному мосту закрыли из-за демонтажа переправы для безопасного ледохода по Уссури. Паромы из Покровки снова пойдут в мае.

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