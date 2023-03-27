Мобильные пункты вакцинации продолжают работу в Хабаровском крае Фото: Иван Макеев

В Хабаровском крае продолжается вакцинация от коронавируса. Некоторые жители региона переживают, что им может не хватить препарата. На это отреагировал Евгений Никонов, зампред правительства региона по социальным вопросам.

- Это не проблема. У нас продолжают работу мобильные пункты вакцинации, и сделать прививку можно в любом из них, уточнить наличие вакцин можно по телефону горячей линии 122, - рассказал зампред.

Он также напомнил, где работают мобильные пункты. Всего в регионе их девять. В Хабаровске работает пять:

В «Броско Молл» с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00, в субботу с 10:00 до 14:00. Воскресенье - выходной.

В «Уголке здоровья» в «Сбербанке» на Пушкина, 54. Здесь сделать прививку можно с 8 до 20 часов с понедельника по пятницу и с 9 до 14 часов в субботу.

В медкабинете железнодорожного вокзала вакцинация проходит круглосуточно. А на Карла Маркса, 60 прививки делают студентам с 9 до 14 часов в будние дни.

В ТЦ «ЭВР» пункт работает с 11 до 19 часов в будние дни и с 12 до 18 - в субботу и воскресенье.

В Комсомольске-на-Амуре открыто два пункта, и оба круглосуточные: в горбольнице имени Шевчука и горбольнице №7.

Два пункта работают в Советской Гавани. Один - в торговом центре «Арбуз», второй - в центральной районной больнице. Всю информацию о них можно узнать на горячей линии 8 800 100-42-02.

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