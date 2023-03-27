Посылки на СВО собрали сотрудники службы «112» Хабаровского края Фото: Евгений Никонов

Жители Хабаровского края продолжают собирать посылки в зону спецоперации. На этот раз помочь бойцам решили сотрудники службы «112». Они отправят на передовую вещи первой необходимости: футболки, носки и средства личной гигиены.

- В каждую посылку вложено письмо с добрыми пожеланиями. Быть вместе, чтобы достичь большего, как никогда подходит в нынешнее время, - отметил Сергей Потешкин, руководитель службы «112».

Хабаровчане собрали посылки в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. А между тем сотрудники готовы помогать и тем, кто находится в регионе, дистанционно. Специалисты принимают обращения по разным темам: мобилизация, медицинская помощь, в том числе вакцинация от коронавируса, социальная тематика, призыв в армию, а также положенные выплаты и пособия.

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