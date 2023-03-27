Из виртуальных в нереальные: женщина потеряла кучу денег, пытаясь разбогатеть в Хабаровском крае

1,3 миллиона рублей пропали с виртуального кошелька женщины в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

64-летняя жительница Амурского района увидела рекламу, которая манила интересным предложением - разбогатеть, не выходя из дома. Суть заработка заключалась в торговле на международных фондовых биржах. Женщина зарегистрировалась на сайте, после чего ей перезвонили из компании и сказали, что нужно завести виртуальный кошелек. Стоимость услуги составляла 100 рублей.

- После создания личного кабинета женщина начала пополнять кошелек. Она внесла 1,3 миллиона рублей за 20 дней, после чего решила вывести средства, но у нее ничего не получилось, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошенничества было заведено уголовное дело. Правоохранители приступили к поиску виновных, которым теперь грозит до 10 лет колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.