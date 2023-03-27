Забрали даже ботинки: домушники оставили хабаровчанку без техники, украшений и обуви

Женщина осталась без имущества пока находилась на работе в Хабаровске Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Хозяйка частного дома на Герасимова вернулась с работы и впала в ступор. Дверь в ее жилище была взломана, а внутри осталась только мебель и некоторые вещи. Она в ужасе позвонила в полицию и заявила о краже.

В ходе расследования удалось установить двоих подозреваемых - 23-летнего жителя Железнодорожного района и 30-летнего мужчину из Совгавани. Они пробрались в дом и вынесли все, что составляло для них ценность. Среди украденного были два смартфона, телевизор, ноутбук, роутер, ювелирные изделия и даже ботинки одного из жильцов. Ущерб потерпевшая оценила в 115 тысяч рублей.

- Оба подозреваемых были задержаны. Старший из них раньше уже имел проблемы с законом, а младший попал в поле зрения впервые. Оперативникам удалось найти один телефон, роутер и ноутбук потерпевшей. Остальные вещи были проданы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За кражу мужчин ждет до шести лет лишения свободы. Сейчас оба подозреваемых находятся в СИЗО в ожидании суда.

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