Стоимость строительства на Дальнем Востоке оказалась самой дешевой в Магаданской области

Стоимость строительства на Дальнем Востока оказалась самой дешевой в Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты ФАНУ «Востокгосплан» посчитали, во сколько обойдется строительство в разных регионах Дальнего Востока. Оказалось, что самый дешевый квадратный метр выходит у Магаданской области. Речь идет о жилом помещении без пристроек, надстроек и прочего.

Средняя стоимость по ДФО на 31 декабря прошлого года составила 64 тысячи рублей - это на 28,9 процента больше, чем годом ранее.

- В разрезе регионов ДФО отмечается значительная разница стоимости строительства. В Приморье и на Сахалине затраты на строительство почти в два раза выше, чем в регионах, где застройщики заявляют самую низкую стоимость - Республика Бурятия и Магаданская область. На показатель в регионах влияет не только величина расходов по основным статьям, включенным в себестоимость, но и доля строящегося жилья низкого класса, - рассказали специалисты центра.

Семь регионов Дальнего Востока вошли в топ-15 по самой высокой стоимости строительства. Застройщики здесь сильно зависят от дорогих поставок, да и присоединить дома к коммунальным сетям тоже недешево - в ДФО это на 40 процентов дороже, чем по стране.

Дешевле всего построить жилье в Магаданской области - 33 тысячи за квадратный метр. В Бурятии стоимость составляет 34 тысячи, в Хабаровском крае 55 тысяч, в Приамурье - 59 тысяч. Дороже всего стройка выйдет в ЕАО - 68 тысяч за «квадрат», и в Приморье - 72 тысячи за один квадратный метр.

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