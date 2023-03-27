Боялись, что не выберутся: 15 человек едва не погибли из-за горящего мусора в Комсомольске

Пожарные спасли 15 человек от отравления угарным газом в Комсомольске-на-амуре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

27 марта случился пожар в доме на Дикопольцева в Городе юности. Четыре машины и 14 спасателей приехали по адресу и увидели, что один из подъездов заполнен дымом. Пройти внутрь без защитных средств было невозможно. Жильцы, которые смогли самостоятельно покинуть дом, рассказали, что внутри остались люди. Тогда пожарные решили пробираться сквозь густой и едкий дым к тем, кто остался в ловушке.

- При помощи индивидуальных спасательных устройств на улицу вывели 15 человек, из них девять детей, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вызов о ЧП поступил в 13:07. Уже в 13:24 огонь был локализован, а в 13:40 - полностью потушен. К счастью, обошлось без пострадавших. Удивление у всех вызвала площадь пожара - один квадратный метр. В подъезде горел мусор, но дым от него заполонил все пространство. Жильцам пришлось открывать абсолютно все окна в квартирах и подъезде, чтобы проветрить помещения.

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