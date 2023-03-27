Стоимость жилья выросла на семь процентов в Хабаровском крае

Стоимость жилья выросла на 107 процентов в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Хабаровском крае выросла стоимость первичного жилья. По данным на четвертый квартал 2022 года, цена составляла 110 тысяч рублей за квадратный метр. Специалисты ФАНУ «Востокгосплан» отметили, что по сравнению с тем же периодом 2021 года показатель увеличился на 7,1 процента.

В целом стоимость жилья на Дальнем Востоке варьировалась от 78 тысяч рублей в Республике Бурятия до 151,4 тысячи в Приморье. Цены указаны за один квадратный метр.

На втором месте по дороговизне - Магаданская область (147,7 тысячи за квадрат), на третьем - Сахалин (137,9 тысячи рублей). В остальных регионах стоимость ниже среднего по ДФО.

- В большей мере относительно других регионов подорожали новостройки в Забайкальском крае и Амурской области, что связано с недостатком предложения на первичном рынке жилья при высоком уровне доступности ипотечного кредитования, в том числе за счет программы «Дальневосточная ипотека» под два процента и ниже, - рассказали в центре.

В основном цены сдерживают снижение доходов населения и миграционный отток. Так, первый показатель в восьми регионах ДФО за 2022 год снизился на 2,2 процента. За это же время с Дальнего Востока уехали почти 38 тысяч человек. Люди уезжают изо всех регионов, но наибольший отток зафиксировали в Камчатском крае, ЕАО и Магаданской области.

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