Держал карман шире: продавец украл деньги компании в Хабаровском крае

Мужчину накажут за присвоение и растрату денег работодателя в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Представитель компании по продаже техники в районе имени Лазо обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что при пересчете товара обнаружилась недостача в 137 тысяч рублей. Правоохранители начали поиски виновного и задержали 22-летнего подозреваемого. Раньше он работал в магазине продавцом, и у него уже была судимость за кражи.

- Установлено, что фигурант с ноября 2022 года по январь 2023-го забирал деньги, которые платили покупатели за товар, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С него взяли подписку о невыезде до оглашения приговора.

Напомним, накануне хабаровчанка вернулась с работы и обнаружила, что ее дом обокрали. Неизвестные вынесли технику, украшения и даже ботинки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.