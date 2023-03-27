Держал карман шире: продавец украл деньги компании в Хабаровском крае

Мужчину накажут за присвоение и растрату денег работодателя в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
Представитель компании по продаже техники в районе имени Лазо обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что при пересчете товара обнаружилась недостача в 137 тысяч рублей. Правоохранители начали поиски виновного и задержали 22-летнего подозреваемого. Раньше он работал в магазине продавцом, и у него уже была судимость за кражи.
- Установлено, что фигурант с ноября 2022 года по январь 2023-го забирал деньги, которые платили покупатели за товар, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
На молодого человека завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С него взяли подписку о невыезде до оглашения приговора.
Напомним, накануне хабаровчанка вернулась с работы и обнаружила, что ее дом обокрали. Неизвестные вынесли технику, украшения и даже ботинки.
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