Жительница Хабаровского края едва не отрезала мужу ухо

ЧП случилось в селе Кругликово 27 марта. Фото: t.me/dps_lazo27 Фото: Социальные сети

Соцсети в Хабаровском крае облетел снимок окровавленного мужчины. По предварительным данным, он получил травму во время ссоры с супругой. Жена травмировала ему ухо.

ЧП случилось в селе Кругликово 27 марта. Предварительно, супруги поссорились утром. Что стало причиной конфликта - пока неизвестно. По неподтвержденной информации, женщина полоснула мужа по уху ножницами. Травма оказалась серьезной - судя по фото, у мужчины сильно текла кровь.

- По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого УМВД.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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